Украина продлила действие пошлин на товары из России до 2022 года (обновлено)

Кабинет министров Украины продлил торговые санкции относительно товаров происхождением из России еще на год - до 2022 года.

Соответствующее решение правительство приняло 25 ноября без обсуждения, передает Интерфакс-Украина.

Документ вносит поправки в постановление №1146 от 30 декабря 2015 года (с изменениями), которое, в свою очередь, предусматривает ограничение импорта продукции происхождением из России.

Так, со 2 января 2016 года для российских товаров действует так называемый "режим наибольшего содействия" ВТО, который предусматривает применение высших ставок ввозной пошлины вместо нулевой ставки, действовавшей на некоторые российские товары в соответствии с соглашением о режиме свободной торговли между странами СНГ.