Экспортно-кредитное агентство договорилось о сотрудничестве со вторым банком

Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) и частный "Кредитвест Банк" заключили соглашение о сотрудничестве с целью стимулирования экспорта товаров украинского производства.

Соглашение предусматривает участие "Кредитвест Банка" в программе ЭКА "Страхование экспортных рисков", в рамках которой агентство берет на себя страхование рисков по экспортным контрактам, финансируемым банком, сообщает пресс-служба банка.

Уточняется, что через соответствующую программу украинские компании смогут привлекать кредиты под выполнение экспортных контрактов.

Банк указал, что максимальная сумма кредита по программе – 2,5 млн грн, срок кредитования – до 1 года. Размер страхового возмещения установлен на уровне 85% от суммы займа.

Согласно сообщению, соответствующее соглашение предусматривает использование ускоренных процедур рассмотрения заявок от банка Экспортно-кредитным агентством.

Примерный страховой тариф ЭКА составит 1,2% от суммы кредита для займов сроком до шести месяцев, 1,6% – сроком от шести до 12 месяцев в зависимости от коэффициента страны-покупателя по шкале ОЭСР.

Как сообщалось, 16 ноября государственный "Укрэксимбанк" и "Экспортно-кредитное агентство" подписали соглашение о сотрудничестве в целях стимулирования экспансии экспорта товаров, работ и услуг украинского происхождения.

ЭКА – это уполномоченное правительством агентство, целью которого является стимулирование экспорта украинских товаров и услуг, а основной задачей – защита украинских экспортеров от риска неплатежей и финансовых потерь, связанных с выполнением внешнеэкономических договоров (контрактов), путем страхования, перестрахования и обеспечения.

"Кредитвест Банк" основан в 2006 году. Единственным акционером банка на 26 июня 2020 года являлся Altinbaş Holding Anonim Şirketi (Турция).

Группа Altinbas включает компании, работающие в сферах производства ювелирных изделий, финансов и энергетики.

По данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года банк по размеру чистых активов (1,86 млрд грн) занимал 48 место среди 74 действовавших в стране.