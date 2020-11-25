"Укрзализныця" потеряла до 19% доли на рынке вагонов под погрузкой

"Укрзализныця" сообщила о потере до 19% доли на рынке вагонов под погрузкой по состоянию на 25 ноября 2020 года.

Об этом говорится в сообщении компании.

"На сегодняшний день сложилась ситуация, когда при загрузке "Укрзализныци" на 8-10% больше, чем в прошлом году, компания потеряла до 19% доли на рынке вагонов под погрузкой. Этот фактор является негативным для общества и не гарантирует адекватной прибыли от основной деятельности. В то же время, по мнению руководства "Укрзализныци", требует пересмотра принцип работы филиала компании "Центр транспортной логистики" (ЦТЛ), поскольку на сегодняшний день его работу нельзя оценить как удовлетворительную", - сказано в сообщении.

В "Укрзализныце" отмечают, что компания прилагает все усилия для улучшения работы филиала, рассматривая в том числе эффективные кадровые изменения.

Компания также сообщила об активной работе по наращиванию грузооборота и доли собственных вагонов под погрузкой.

"Эти меры являются необходимой составляющей обеспечения адекватного размера дохода "Укрзализныци", что позволит в дальнейшем реинвестировать заработанные средства в развитие железнодорожного транспорта", - подчеркивают в компании

"Укрзализныця" также зафиксировала увеличение среднесуточной доли использования собственных грузовых вагонов в перевозках: если по состоянию на 1 ноября 2020 года процент доли использования составил 18,1%, то уже по состоянию на 16 ноября он достиг 24,4%. К концу следующего года компания планирует повысить свою долю рынка перевозок в собственных вагонах до 35-40%.