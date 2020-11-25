Кабмин сменил главу налоговой милиции (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 25 ноября, признал утратившим силу распоряжение о назначении Сергея Солодченко временно исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС).

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Другим своим распоряжением Кабмин назначил и.о. главы ГФС начальника Управления противодействия экономическим правонарушениям ГУ ГФС в Житомирской области Дмитрия Сосиновича.

В свою очередь Сергей Солодченко уточнил, что остается работать первым заместителем главы ГФС, написал он в Facebook

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Как сообщалось, Кабмин 18 марта назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Сергея Солодченко вместо Дениса Гутенко.

Напомним, в сентябре 2019 года Кабинет министров продлил полномочия налоговой милиции Государственной фискальной службы до создания нового Бюро финансовых расследований. После создания и запуска Налоговой и Таможенной служб в подчинении ГФС остается именно налоговая милиция.