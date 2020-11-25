Кабмин передал на приватизацию госпредприятие "Смолы" из концерна "Ядерное топливо"

Правительство передало ГП "Смолы" в управление Фонду госимущества, изъяв его из госконцерна "Ядерное топливо".

Соответствующее решение с двухдневной отработкой в секретариате Кабмина принято на заседании правительства 25 ноября, передает Интерфакс-Украина.

"Принять предложение Минэнерго о выходе из состава ГК "Ядерное топливо" ГП "Смолы", – говорится в проекте постановления о внесении изменений в устав госконцерна "Ядерное топливо".

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, решение о передаче ГП "Смолы" в управление ФГИ принято в соответствии с распоряжением Кабмина №195-р от 3 марта 2020 года о передаче единых имущественных комплексов госпредприятий в сферу управления Фонда.

Таким образом, концерн после внесения изменений в его устав будет объединять госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат", "Украинский научно-исследовательский и проектно-разведочный институт промышленной технологии", "Барьер" и "38 Отдел инженерно-технических частей".

Кроме того, в соответствии с законом №390-IX от 18 декабря 2019 года о расширении возможностей самопредставительства в судах, устав концерна дополнен положением, согласно которому концерн принимает участие в судебных разбирательствах через гендиректора, другое уполномоченное действовать от имени концерна лицо или через представителя.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ГП "Смолы" в 2019 году уменьшило чистый убыток на 7,02 млн грн (почти на 37%) – с 19,04 млн в 2018 году до 12,02 млн в 2019 году. В 2017 году ГП получило чистую прибыль 2,25 млн грн.

Как сообщалось, в начале сентября врио министра энергетики Ольга Буславец сообщила о ликвидации госконцерна "Ядерное топливо" в связи с невыполнением определенной при его создании функции в отношении строительства сборок ядерного топлива.

Госконцерн "Ядерное топливо" создано с целью организации на территории Украины отдельных элементов ядерно-топливного цикла, таких как производство комплектующих ядерного топлива для атомных электростанций и сборка топливных кассет.