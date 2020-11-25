"Укрэнерго" подключило новую линию электропередач для увеличения мощности Запорожской АЭС

НАК "Укрэнерго" завершило строительство и включило в рабочее напряжение воздушную линию (ВЛ) электропередачи 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская, это позволит снять сетевые ограничения и обеспечить возможность выдачи мощности Запорожской АЭС 6000 МВт.

Как сообщает пресс-служба "Укрэнерго", это, в свою очередь, позволит увеличить долю атомных электростанций в общем производстве электроэнергии, в частности в осенне-зимний период.

В компании напомнили, что реализация этого проекта осуществляется за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на общую сумму 335 млн евро.

При этом по результатам международных торгов стоимость реализации проекта была снижена на около 40% и фактически составила 195 млн евро. Сэкономленные средства направлены на строительство подстанции "Западная" под Киевом (средства ЕБРР) и кольца волоконно-оптической линии связи в 11 областях Украины (средства ЕИБ).

Длина новой ВЛ 750 кВ ЗАЭС - Каховская составляет 186 км. Она является основным элементом инвестиционного проекта, в состав которого также вошли строительство подстанции 750 кВ "Каховская" мощностью 2000 МВА с установлением двух автотрансформаторов и заходов линий электропередачи 330 кВ Каховская - Островская и Каховская - Херсонская на подстанцию ​​750 кВ "Каховская".

В дальнейшем создание южной высоковольтной магистрали 750 кВ предполагает строительство ВЛ 750 кВ Каховская - Приморская с подстанцией 750 кВ "Приморская" и ВЛ 750 кВ Южноукраинска АЭС – Приморская.

"Это обеспечит надежную выдачу мощностей АЭС в сеть и их транзит в дефицитные регионы энергосистемы. Кроме этого, ПС 750 кВ "Приморская" с привязкой ее к существующим сетям 330-750 кВ станет новым опорным источником питания в Одесской области и снимет загрузки сетей в сечении ОЭС Украины - Одесса, Молдова, а также обеспечит надежность питания потребителей этого энергоузла", – отмечается в сообщении.

При этом, строительство ПС 750 кВ "Приморская" предусматривает сооружение крыла ВЛ 400 кВ Приморская-Исакча (Румыния), который является проектом общего интереса (PMI - Project of mutual interest) Европейского Энергетического Сообщества.

Реализация этого совместного проекта позволит увеличить мощность интерконнектора между Украиной и Румынией до 1000-1200 МВт после 2026 года и соответственно откроет новые возможности для участников рынка.