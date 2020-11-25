"Укравтодор" установит еще 3 системы взвешивания в движении до конца недели

Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует завершить работы по монтажу рамочных систем взвешивания-в-движении (Weight-in-Motion, WiM) на трех автодорогах до конца текущей недели.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Telegram.

Согласно информации агентства, строительные работы по обустройству WiM ведутся на 11 объектах, до конца недели планируется смонтировать рамочные системы на следующих площадках автодорог: Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка в Полтавской области, М-02 Копти - Глухов - Бачевск в Черниговской области и на автодороге М-25 КПП "Соломоново" - Великая Добронь - Яноши в Закарпатской области.

Работы по обустройству фундамента и подготовке дорожного покрытия ведутся на:

автодороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (Херсонская область);

автодороге Р-47 Херсон - Новая Каховка - Геническ (Херсонская область);

автодороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (Донецкая область);

автодороге М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка (Хмельницкая область);

автодороге М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский через Винницу (Житомирская область);

автодороге Н-08 (468 км) Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь (Запорожская область);

автодороге Н-08 (528 км) Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь (Запорожская область);

автодороге Н-24 Благовещенское - Николаев (Николаевская область).

Также в ноябре была введена в эксплуатацию площадка Weight-in-Motion в Полтавской области, на М-22 Полтава - Александрия.

По планам "Укравтодора", до конца года площадки WiM появятся на таких дорогах:

М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече (Волынская область);

Н-25 Городище - Ривне - Староконстантинов (Ривненская область);

Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга (Черновицкая область);

Н-11 Днепр - Николаев (Николаевская область);

Т-15-13 Нечаяное - Очаков (Николаевская область);

Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев (Николаевская область);

Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье (Кировоградская область).

Еще по трем объектам WiM в Хмельницкой области и одном объекте во Львовской тендерные процедуры продолжаются. Также продолжается проектирование двух площадок WiM на автодороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск в Николаевской области и на автодороге М-05 Киев - Одесса в Одесской области.

Всего в 2020 году на основных объектах "Большого строительства" по всей Украине "Укравтодор" планирует установить 20 площадок WiM.