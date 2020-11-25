Власти Винницы отказались от установки елки и массовых мероприятий на Новый год

Власти Винницы приняли решение отказаться от установки городской новогодней елки и перенести праздничные мероприятия в онлайн-формат.

Об этом городской голова Винницы Сергей Моргунов сообщил на своей странице в сети Facebook.

Он отметил, что среди жителей города существуют различные мнения в отношении формата новогодних праздников.

"Но на сегодняшний день ситуация по заболеваемости достаточно тревожная: едва ли не каждый день в Украине появляются новые антирекорды. Я искренне желаю, чтобы новогодние праздники жители встретили не в больнице, а в семейном кругу. И не подвергали себя и родных опасности подхватить вирус. Поэтому в этом году главной винницкой елки в Центральном парке им. Леонтовича не будет, а праздничные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат ", – сообщил Моргунов.

Мэр Винницы отметил, что часть городских новогодних традиций будет соблюдена, и призвал горожан к осторожности в период праздников.

"Мы сохраним традицию праздничной иллюминации на магистральных улицах и украшения центра города. И обязательно установим на Майдане Независимости вертеп, как мы это делали в прошлые годы. Прошу всех, когда будете делать фото на фоне этих локаций, соблюдать социальную дистанцию и помнить о других простые правила, которые позволяют сохранить здоровье себе и близким людям", – призвал Моргунов.

Друзі! Наближаються новорічно-різдвяні свята, яких завжди всі чекають з нетерпінням, особливо дітки. Очевидно, що... Опубліковано Сергієм Моргуновим Вівторок, 24 листопада 2020 р.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров не исключает ужесточения карантинных ограничений на новогодние праздники и готовится к такому варианту, однако решение об этом еще не принято.