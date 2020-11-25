Кабмин утвердил условия портфельных гарантий по кредитам на 5 миллиардов

Кабинет министров на заседании в среду, 25 ноября, принял постановление "О некоторых вопросах предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году".

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, постановление определяет механизм предоставления государственных гарантий для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по кредитам для малого и среднего бизнеса на портфельной основе.

Кроме того, постановлением установлен порядок отбора банков, имеющих право получать такие гарантии и условия из предоставления.

В частности, по результатам отбора будут определены банки-кредиторы и лимиты предоставления государственных гарантий для каждого из них.

На основании этих решений с банками-кредиторами будут заключаться договоры о предоставлении государственной гарантии на портфельной основе на срок до 5 лет (государственной гарантией обеспечивается до 50% долговых обязательств по портфелю кредитов и до 70% по каждому отдельному кредиту), а кредиторы формируют портфель кредитов.

В частности, постановлением определено, что банками-кредиторами могут быть банки, которые:

составляют отчетность в соответствии с международными стандартами;

не отнесены к категории проблемных и/или неплатежеспособных;

не имеют просроченной задолженности перед государственным бюджетом;

придерживаются требований, установленных НБУ по формированию и хранению резервов и имеют работающий гривневый кредитный портфель клиентов микро-, малого и среднего бизнеса не менее 500 млн грн.

В портфель кредитов, который может быть частично обеспечен государственными гарантиями, могут быть включены кредиты, которые:

предоставляются субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства, срок ведения хозяйственной деятельности которых превышает 1 год и которые не являются банкротами и/или против них не возбуждены дела о банкротстве;

предоставляются на финансирование инвестиционного проекта, инвестиционные цели, а также на рефинансирование задолженности по другим кредитам (включая кредиты по программе "5-7-9");

предоставляются в гривне сроком от 1 до 10 лет в сумме не более 100 млн грн по ставке не выше UIRD+6% и дополнительное обеспечение по которым предоставляется заемщиками в объеме не более 60% от суммы кредита с учетом коэффициентов ликвидности НБУ;

предоставляются на незапрещенную законодательством деятельность.

Также правительственным решением АО "Укрэксимбанк" определено агентом гаранта, к полномочиям которого относится проверка правильности полученных от банков документов, оценка и мониторинг портфеля кредитов и тому подобное.

Одновременно постановлением вносятся изменения в действующий Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства по программе "5-7-9" в части возможности сочетания компенсации процентной ставки в рамках этого порядка с предоставлением государственных гарантий на портфельной основе.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал закон относительно предоставления государственных гарантий на портфельной основе 22 сентября.

Документом предусмотрена возможность предоставления в 2020 году государственных гарантий по кредитам для микро-, малого и среднего бизнса в объеме до 5 млрд грн на портфельной основе.