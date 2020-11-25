Нацкомиссия оштрафовала два облэнерго из-за жалоб бизнеса

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала АО "Херсоноблэнерго" и АО "Запорожьеоблэнерго" на 85 тыс. грн и 255 тыс. грн соответственно за нарушение условий присоединений электроустановок к системе распределения.

Соответствующее решение регулятор принял в среду, 25 ноября, передает Интерфакс-Украина.

В НКРЭКУ приняли такое решение на основании жалоб от заказчиков услуг присоединения, касающихся обязанности "Херсоноблэнерго" предоставлять услуги по присоединению электроустановок к системе распределения электроэнергии.

По итогам проверки на "Херсоноблэнерго" был наложен штраф в размере 85 тыс. грн грн за нарушение лицензионных условий по распределению электрической энергии. Кроме того, до 1 июня 2021 года компания обязана предоставить заказчикам услуги по присоединению электроустановок к электросетям с оформлением актов приема-передачи услуг по присоединению и до 15 июня 2021 года уведомить об этом НКРЭКУ с предоставлением заверенных копий подтверждающих документов.

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В ходе проверки "Запорожьеоблэнерго", проведенной по заявлению потребителей, был выявлен ряд нарушений, в частности, не соблюдены обязанности лицензиата:

предоставлять услуги по присоединению электроустановки заказчика к системе распределения электрической энергии с учетом действующего законодательства;

рассчитывать плату за присоединение к электрическим сетям оператора системы распределения на основании методики (порядка) формирования платы за присоединение к системе передачи и системы распределения, утвержденной НКРЕКП;

осуществлять хозяйственную деятельность по распределению электрической энергии в соответствии с законами Украины.

В связи с этим регулятор наложил на "Запорожьеоблэнерго" штраф в размере 255 тыс. грн за нарушение требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электроэнергии, и лицензионных условий по распределению электроэнергии.

До 10 числа ежемесячно компания обязана письменно информировать регулятора о предоставлении заказчику услуги по присоединению с предоставлением заверенных копий соответствующих документов. "Запорожьеоблэнерго" также обязано предоставить компенсацию за несоблюдение гарантированных стандартов качества предоставления услуг ОСР и до 15 февраля 2021 года уведомить об этом НКРЭКУ.