Кабмин возобновил выплату пособий на детей для физлиц-предпринимателей
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, выплата пособия для ФЛП, которые ее получали в мае-августе 2020 года, продлена без подачи новой заявки и необходимых документов.
Чтобы получить такую помощь на детей впервые, нужно обратится с заявлением и необходимыми документами до 15 декабря 2020 года.
Финансирование выплаты этой помощи будет осуществляться в пределах средств, выделенных Минсоцполитики из Фонда борьбы с COVID-19.
В Минфине напомнили, что с 29 апреля для обеспечения выплаты пособия на детей ФЛП из Фонда борьбы с Covid-19 было направлено 830,4 млн грн. Фактически помощь была назначена 87 тыс. физлиц-предпринимателей на 115 тыс. детей.
Однако с 1 сентября выплата этой помощи была прекращена. Сейчас эта помощь восстановлена и до 31 декабря 2020 граждане могут обратиться за назначением этого пособия в органы социальной защиты населения.