Предприятия сократили прибыль за девять месяцев в 3,7 раза, – Госстат

Предприятия и организации Украины в январе-сентябре 2020 года получили прибыль от обычной деятельности до налогообложения на сумму 93,3 млрд грн, тогда как тогда как за аналогичный период 2019 года их прибыль составляла 342,8 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, за девять месяцев 34,8% предприятий сработали с отрицательным финансовым результатом, тогда как в январе-сентябре 2019 года таких было 22,7%. Убытки составили 318,5 млрд грн, что более чем в 2,8 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, передает Интерфакс-Украина.

В то же время предприятия Украины, которые сработали рентабельно, получили 411,8 млрд грн прибыли, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Официальный курс доллара на 25 ноября – 28,37 грн/$1.