Кабмин передал первые 1,5 тысяч гектар земли природному парку "Гуцульщина"

Кабинет министров на заседании в среду, 25 ноября, принял решение о передаче в постоянное пользование Национальному природному парку "Гуцульщина" части земельных участков ГП "Кутское лесное хозяйство" общей площадью почти 1,5 тыс. га.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

В министерстве напомнили, что парк площадью 32,2 тыс. га на территории Косовского района Ивано-Франковской области был создан еще в 2002 году во исполнение указа президента Леонида Кучмы.

В постоянное пользование парку было предоставлено земли площадью 7,6 тыс. Га. Впрочем, на эти земли длительное время руководству парка не удавалось оформить правоустанавливающие документы.

"В течение 2017-2020 годов проводились многочисленные совещания и встречи для решения этих вопросов и было наработано предложения передать земли парка в два этапа: сначала земельные участки, с которыми нет проблемных вопросов, остальные – после дополнительной проработки", – отмечается в сообщении.

В итоге был разработан проект землеустройства на земельные участки площадью около 1, 5 тыс. га, а также проведена их государственная регистрация и присвоены кадастровые номера.

Сегодняшнее решение правительства позволяет уже до конца 2020 года выполнить завершающий этап работ - вынести границы этих земельных участков в натуру (на местность), пояснили в Минприроды.