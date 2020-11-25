Падение в сфере услуг замедлилось в третьем квартале до 5,5%, – Госстат

Объем реализации предприятий сферы услуг Украины в третьем квартале 2020 года составил 238,3 млрд грн, что в сопоставимых ценах ниже уровня третьего квартала 2019 года на 5,5%