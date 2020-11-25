SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 спутников для системы глобального интернета. ВИДЕО

Частная космическая компания SpaceX в среду, 25 ноября, успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 миниспутников в рамках развертывания глобальной сети интернет-покрытие системы Starlink.

Спутники доставлены на орбиту ракетой-носителем Falcon, которая стартовала с космодрома NASA в штате Флорида, передает Deutsche Welle.

Это уже 16-й вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекту Starlink с мая 2019 года.

С учетом нынешних аппаратов SpaceX довела орбитальную группировку спутников Starlink до 953 единиц. Сейчас компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/Ddg9EPn5gP — SpaceX (@SpaceX) November 25, 2020

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.