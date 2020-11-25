Кабмин утвердил возобновление программы "пакет малыша" с июля 2021 года

Кабинет министров одобрил возможность выбора единоразовой натуральной помощи "пакет малыша" или денежной компенсацией для родителей с 1 июля 2021 года.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики Украины.

"Правительство одобрило постановление "Некоторые вопросы предоставления при рождении ребенка единоразовой натуральной помощи "пакет малыша", которым, в частности, утвердил порядок обеспечения ребенка при рождении одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" за счет средств государственного бюджета, - сказано в сообщении.

Отмечается, что на данный момент родители, у которых дети родились до 23 октября 2020 года и которые не получили "пакет малыша", получают денежную компенсацию стоимости единоразовой натуральной помощи.

Родители, у которых дети родились с 24 октября 2020 года, смогут получить единоразовую натуральную помощь "пакет малыша" в течение 30 дней с даты рождения ребенка.

"В случае неполучения "пакете малыша" из-за не зависящих от родителей обстоятельств они получат денежную компенсацию стоимостью одноразовой натуральной помощи", – отмечает министерство.

С 1 июля 2021 года родители имеют право выбора между одноразовой натуральной помощью "пакет малыша" и денежной компенсацией. Также вводится возможность получения "пакет малыша" или денежной компенсации в рамках комплексной услуги "еМалятко".

Как сообщалось, в июле Кабинет министров своим постановлением заменил так называемые "бэби-боксы" денежными выплатами в 5 тыс. грн путем получения социальной карты в "Приватбанке" со специальным режимом использования.

Такое решение было принято после того, как Минсоцполитики не смогло провести тендер на закупку "пакетов малыша".

Однако в сентябре Верховная Рада отдельным законом обязала Кабмин возобновить видачу "пакетов малыша" в натуральном виде.