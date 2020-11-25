Авиакомпания SkyUp анонсировала 60 маршрутов на следующий год

Авиакомпания SkyUp в летней программе на 2021 год запланировала более 60 маршрутов в 21 страну, из которых 50% - из регионов.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, к рейсам во Францию, в Италию, Грецию, Чехию, Грузию, Испанию, Болгарию, Армению, Турцию, Израиль и на Кипр добавятся рейсы в Португалию, Польшу, Германию, Данию, Иорданию, Швецию, Сербию, Нидерланды и Словакию.

Кроме того, в планах SkyUp - полеты из Запорожья в Грузию, Грецию, Чехию, Испанию, Турцию и на Кипр, со Львова - в Грузию, Грецию, Чехию, Италию, Испанию, Турцию, Болгарию, Францию и Израиль, из Харькова - в Грузию, Грецию, Чехию, Италию, Испанию, Болгарию и на Кипр, из Одессы - в Грузию, Чехию, Испанию, Турцию, Армению и Нидерланды.