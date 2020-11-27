Итоги недели: Повышение тарифов на свет, рекорд от заробитчан и шельф для "Нафтогаза"

Главные новости экономики за неделю 23 - 27 ноября.

ФИНАНСЫ

Кабмин утвердил доработанный проект госбюджета на 2021 год после консультаций с МВФ

Кабинет министров утвердил доработанный ко второму чтению проект закона "О государственном бюджете на 2021 год". Перед этим Минфин согласовал основные параметры бюджета с МВФ.

В обновленном проекте дефицит госбюджета сокращен с планируемых ранее 6% до 5,5% ВВП или на 23,7 млрд грн. В разрезе финасирования отраслей и ведомств, среди прочего, расходы на Офис генпрокурора увеличены на 2,03 млрд грн, а на программы Минобразования – сокращены на 4,1 млрд грн.

В бюджете до конца года не хватает $3 миллиардов, – Минфин

Из-за промедления с выполнением условий сотрудничества с МВФ Украина до сих пор не получила запланированные в госбюджете на 2020 год заимствования на сумму $3 млрд, признал министр финансов Сергей Марченко, отметив, что новый транш от МВФ вряд ли удастся получить до конца года.

Минфин резко повысил ставки по облигациям государственного займа

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 16,77 млрд грн, отказавшись от тактики сдерживания роста ставок по ценным бумагам. В итоге ставки по шестимесячным ОВГЗ за полтора месяца выросли с 8% до 10,25% годовых.

Нацбанк не проводит интервенций на межбанке третью неделю подряд

Национальный банк с 23 по 27 ноября не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке, как и на протяжении двух предыдущих недель. Тем временем, курс гривни за неделю снизился с 28,3553 грн/$ до 28,4681 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу.

Госдолг вырос за месяц на $380 миллионов, – Минфин

По состоянию на 31 октября государственный и гарантированный государством долг Украины составил $83,27 млрд, увеличившись за месяц на $380 млн, сообщил Минфин. В гривневом эквиваленте госдолг вырос за месяц на 22,52 млрд грн – до 2 368,2 млрд грн.

Нацбанк разрешил получать деньги в кассах банков с паспортом в приложении "Дія"

НБУ с 1 декабря разрешил банкам при проведении кассовых операций идентифицировать клиента с помощью цифрового паспорта или загранпаспорта в мобильном приложении "Дія". Ранее документы в приложении можно было использовать только при дистанционном открытии банковских счетов.

Депутаты с подачи Кабмина могут отменить банковскую тайну, – Нацбанк

Национальный банк призвал Верховную Раду не поддерживать создание единого реестра счетов физлиц и юрлиц и индивидуальных банковских сейфов, что предусмотрено законопроектом №4135, который уже принят в первом чтении. НБУ предупреждает, что принятие закона будет означать нивелирование банковской тайны.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Верховна Рада може скасувати банківську таємницю

Верховный суд отменил решение о ликвидации банка экс-нардепа от "Батькивщины"

Верховный суд отменил решения Нацбанка об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Велес" по иску его совладельца, экс-нардепа от партии "Батькивщина" Константина Бондарева. НБУ принял решение ликвидировать банк в конце 2015 года, обвинив его в отмывании и выводе средств за границу.

"Ощадбанк" окончательно отсудил права на название "Сбербанк"

Верховный суд подтвердил решение о признании торговой марки "Сбербанк" собственностью государственного "Ощадбанка". Это решение разблокирует другой судебный процесс, в котором "Ощадбанк" требует признать незаконным переименование украинской "дочки" "Сбербанка России" в "Сбербанк".

МАКРОЭКОНОМИКА

Падение промышленного производства ускорилось в октябре до 5%, – Госстат

Промышленное производство в октябре сократилось на 5% по сравнению с октябрем 2019 года, тогда как в сентябре падение без учета эффекта календарных дней составляло 4,4%, подсчитал Госстат. В то же время по итогам десяти месяцев 2020 года падение промпроизводства замедлилось до 6,8% к аналогичному периоду 2019 года.

Падение капитальных инвестиций ускорилось в третьем квартале до 36%, – Госстат

Капитальные инвестиции в третьем квартале 2020 года сократились на 36,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, тогда как во втором квартале спад составил 34,4%, а в первом – 35,5%, сообщил Госстат.

Украинцы получили рекордное количество видов на жительство в ЕС

Украинцы в 2019 году вновь стали лидерами по количеству полученных первых видов на жительство в странах Евросоюза – за год гражданам Украины выдали рекордные 757 тысяч видов на жительство в ЕС. Годом ранее украинцы также сохраняли лидерство по этому показателю, получив 527 тысяч видов на жительство в ЕС.

ВЛАСТЬ

Зеленский анонсировал 5 новых программ поддержки для бизнеса во время карантина

Президент анонсировал пять новых программ поддержки населения и бизнеса на случай ужесточения карантина, включая выплату по 8 тыс. грн людям, которые временно останутся без работы, а также налоговые льготы для физлиц-предпринимателей. Предложения президента еще должен утвердить парламент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль допустил ужесточение карантина на новогодние праздники, отметив, что решение об этом еще не принято. В свою очередь глава МВД Арсен Аваков призвал ввести полный локдаун в стране на три-четыре недели как можно быстрее.

Кабмин сменил главу налоговой милиции

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Дмитрия Сосиновича. Бывший и.о. руководителя ведомства Сергей Солодченко остается работать первым заместителем главы ГФС.

Зона свободной торговли между Украиной и Израилем заработает с 1 января

Зона свободной торговли между Украиной и Израилем заработает с 1 января 2021 года, сообщил президент Владимир Зеленский. Верховная Рада ратифицировала соответствующее соглашение еще в июле 2019 года, с тех пор ожидалось утверждение документа властями Израиля.

Партия Тимошенко осталась без финансирования из госбюджета из-за нарушений в отчетности

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) лишило политическую партию "ВО "Батькивщина" бюджетного финансирования на четвертый квартал из-за выявленных в отчетности нарушений. Сейчас партия Юлии Тимошенко оспаривает это решение в суде.

Расходы Фонда борьбы с COVID-19 на дороги превысили финансирование медицины в 2,7 раза

По состоянию на 20 ноября из Фонда борьбы с COVID-19 использовано 41 млрд грн или 62% от общей суммы в 66 млрд грн, сообщил Минфин. В том числе на ремонт дорог израсходовано 20,76 млрд грн из заложенных 31,45 млрд грн или 66%. В то же время на сферу здравоохранения из Фонда потрачено всего 7,8 млрд грн из 18,5 млрд грн.

ЭНЕРГЕТИКА

Минэнерго анонсировало повышение тарифов на электроэнергию для населения

И. о. министра энергетики Юрий Бойко анонсировал пересмотр тарифов на электроэнергию для населения с января 2021 года, поскольку их нынешний уровень не будет покрывать даже стоимость доставки. По словам главы Минэнерго, Кабмин рассмотрит этот вопрос уже на следующей неделе.

Подробнее о причинах повышения тарифов на электроэнергию для населения читайте в материале БизнесЦензор: Зеленая жатва. Кто заплатит за долги по зеленому тарифу

Кабмин отдал "Нафтогазу" все месторождения газа на шельфе Украины

Кабинет министров разрешил передать НАК "Нафтогаз Украины" спецразрешения на добычу газа на шельфе Украины сроком на 30 лет без проведения аукциона. Ранее обсуждались различные варианты привлечения инвесторов к разработке шельфа и даже был проведен конкурс на один из участков, но его результаты отменили.

В "Нафтогазе" заявили о готовности начать исследования на шельфе в кратчайшие сроки, оценив инвестиции в первый год работы на шельфе в $40 млн.

Канадская Vermilion отказалась от совместного проекта с "Нафтогазом"

Канадская нефтегазодобывающая компания Vermilion Energy решила отказаться от участия в совместных с группой "Нафтогаз" проектах по освоению двух нефтегазоносных участков в Украине. Теперь "Нафтогазу" придется вложить в их разработку 3,6 млрд грн самостоятельно, если такой вариант утвердит Кабмин.

Украина запросила экстренные поставки электроэнергии из Венгрии из-за отключения блоков ТЭС Ахметова

В пятницу, 27 ноября, с 9:00 до 17:00 "Укрэнерго" запросило аварийную помощь у венгерского оператора MAVIR из-за дефицита электроэнергии в "энергоострове Бурштынской ТЭС", который возник из-за аварийной остановки сразу нескольких энергоблоков Бурштынской ТЭС Рината Ахметова.

Суды встали на сторону ДТЭК Ахметова в споре с "Укрэнерго" на 511 миллионов

Аппеляционные суды встали на сторону ДТЭК Рината Ахметова в споре с НЭК "Укрэнерго" о необходимости платить тариф за передачу электроэнергии при экспорте. Ранее входящие в ДТЭК компании отказалися его платить, а "Укрэнерго" пыталось взыскать с них более 500 млн грн долга за эту услугу.

Убыток "Нафтогаза" вырос до 17 миллиардов

Группа "Нафтогаз" за девять месяцев 2020 года получила 17 млрд грн убытка по сравнению с прибылью 12,9 млрд грн за тот же период в 2019 году. В компании поясняют такой финрезультат снижением спроса и падением цен на газ, по сравнению с прошлым годом.

При этом входящая в группу "Нафтогаза" компания "Укргаздобыча" за первые три квартала этого года получила 1,77 млрд грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года прибыль компании составляла 21,42 млрд грн.

ТРАНСПОРТ

"Украэрорух" передал вертолетную площадку Януковича под Каневом Нацполиции

Построенная в 2013 году "Вертолетная площадка Канев (Пекари)" передана с баланса "Украэроруха" Нацполиции. Вертодром под Каневом строился в рамках поготовки к "Евро-2012" но в первый год работы он использовался в основном для полетов Виктора Януковича и его окружения. С тех пор он принял всего 66 прилетов.

"Укрзализныця" допустила первые частные локомотивы к работе на железной дороге

Правление "Укрзализныци" утвердило первый договор о допуске частных локомотивов к работе на железной дороге, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Речь идет об экспериментальном проекте по допуску частных локомотивов к работе на отдельных маршрутах.

"Укравтодор" отчитался о трудоустройстве 21 тысячи человек из обещанных Шмыгалем 170 тысяч

В рамках проекта "Дороги и работа" с мая 2020 года работу в дорожной отрасли получили 21 256 человек, сообщил "Укравтодор". В апреле премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин планирует трудоустроить на строительстве дорожной инфраструктуры около 170 тыс. человек .

АГРАРНЫЙ РЫНОК

Минэкономики вновь снизило прогноз урожая зерновых

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году в Украине еще на 3 млн тонн – до 65 млн тонн. В начале сентября прогноз урожая был ухудшен с 70 млн тонн до 68 млн тонн.

КОРПОРАЦИИ

Табачный монополист "Тедис Украина" проиграл суд АМКУ на 3,4 миллиарда

Северный апелляционный суд встал на сторону Антимонопольного комитета в споре о наложенном на табачную компанию "Тедис Украина" штрафе в 3,4 млрд грн. АМКУ оштрафовал "Тэдис" в октябре 2019 года за монополизм на рынке дистрибуции сигарет.

Застройщики выкупили здание "Киевпроекта" в центре Киева

Фирма "Спецрентфинанс" из Perfect Group, которую связывают с нардепом от ОПЗЖ Дмитрием Исаенко, приобрела 47,2% акций ПАО "Киевпроект". Такую же долю получила еще одна неизвестная фирма. Партнером Исаенко по перестройке здания "Киевпроекта" выступает Saga Development Андрея Вавриша.

Dragon Capital покупает украинские экономические издания Finance и Minfin

АМКУ предоставил инвесткомпании Dragon Capital Томаша Фиалы разрешение на приобретение компании Treeum Holdings Limited – собственника изданий Finance.ua и Minfin.com.ua, финансовой сети Finline и организатора офлайн конференций Bank Online. Dragon Capital уже принадлежит еженедельник НВ, сайт NV.ua и "Радио НВ".

Гражданин Беларуси покупает "БТА Банк"

Антимонопольный комитет предоставил разрешение гражданину Беларуси на приобретение свыше 50% акций АО "БТА Банк". Нынешний собственник банка – казахский бизнесмен Кенес Ракишев подтвердил, что завершить сделку планируется до конца 2020 года, не уточнив имя покупателя.

АМКУ разрешил оформить вертодром Януковича на маму экс-нардепа от Блока Порошенко

Антимонопольный комитет предоставил разрешение гражданке США Любови Ефимовой, матери нардепа Максима Ефимова (в прошлом созыве входил во фракцию "Блок Петра Порошенко", в нынешнем – в группу "Доверие"), на покупку компании, которой принадлежит КВЦ "Парковый".

Сам Ефимов еще в феврале 2019 года признавал покупку фирмы, владеющей конгрессно-выставочным центром "Парковый", который был известен, как "вертолетная площадка Януковича". Сейчас "Парковый" использует для проведения мероприятий партия "Слуга народа" и президент Владимир Зеленский.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Прокуратура арестовала недвижимость Федерации профсоюзов

Печерский суд по ходатайству Офиса генпрокурора арестовал Дом профсоюзов на Майдане Независимости и другую недвижимость Федерации профсоюзов (ФПУ). Обстоятельства дела неизвестны, однако речь идет о сделке ФПУ по передаче трети здания в центре Киева частному инвестору в обмен на ремонт всего Дома профсоюзов.

АМКУ закрыл дело против монополиста на въезде в Одесский порт

Антимонопольный комитет закрыл расследование против компании "Евротерминал" о злоупотреблении монопольным положением при сборе с перевозчиков платы за проезд в Одесский морской порт. Ради этого "Евротерминал" оставил в перечне услуг только поднятие шлагбаума и снизил плату с $17 до $16,7 с грузовика.

Суд в Москве приговорил экс-главу "Нафтогаза" Бакая к четырем годам условно

Басманный суд Москвы приговорил бывшего главу НАК "Нафтогаз Украина" и экс-руководителя Государственного управления делами Игоря Бакая к четырем годам лишения свободы условно (с испытательным сроком 4 года) за мошенничество в особо крупных размерах.

Бакая задержали в России в 2017 году, его обвиняли в хищении $12 млн у Metalloinvest Limited, полученных в рамках договора займа от имени ООО "Индустриальная группа "Русский медведь". В МВД России, комментируя дело Бакая, называли сумму в 630 млн руб.