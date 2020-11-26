Цены на нефть приближаются к $49 за баррель

Котировки нефти, обновившие максимумы с марта по итогам торгов в среду, продолжают расти в четверг. Их росту способствует ослабление доллара США, а также неожиданное снижение запасов нефти в Штатах.

Оптимизм трейдеров относительно перспектив спроса на нефть поддерживают данные об успешной разработке сразу нескольких вакцин от COVID-19. Кроме того, китайские и индийские нефтеперерабатывающие компании активно покупают нефть с поставкой в январе, что говорит о высоком спросе в Азии, сообщает Bloomberg.

Утром в четверг январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,28 (0,58%), до $48,89 за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на $0,75 (1,6%) - до $48,61 за баррель, максимума с 5 марта.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX на $0,21 (0,46%), до $45,92 за баррель. В среду контракат подорожал на $0,8 (1,8%) - до $45,71 за баррель, что также является максимумом с 5 марта.

Основные торги на NYMEX в четверг проводиться не будут, поскольку в США отмечается День благодарения.

"Рынок действительно хорошо вырос за последние дни. Мы не видели столь существенного подъема с весны, когда цена нефти начала расти после падения до отрицательного значения, - отмечает аналитик Third Bridge Питер МакНалли. - Очевидно, что настрой рынка серьезно изменился. В любой момент ралли может приостановиться, однако есть ощущение, что баланс спроса и предложения движется в верном направлении".

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 754 тыс. баррелей - до 488,72 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,18 млн баррелей и составили 230,15 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,44 млн баррелей, до 142,63 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста запасов нефти на 225 тыс. баррелей, а также увеличения запасов бензина на 1,15 млн баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2,25 млн баррелей.

Индекс доллара ICE теряет 0,1% в четверг. Накануне его значение опустилось на 0,2%, до 91,99 пункта, вплотную приблизившись к минимальному за два года уровню, зафиксированному в сентябре.