Убыток "Нафтогаза" вырос до 17 миллиардов

Группа "Нафтогаз" за девять месяцев 2020 года получила убыток в 17 млрд грн по сравнению с прибылью 12,9 млрд грн за тот же период в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза"

В "Нафтогазе" убытки объясняют "меньшим спросом и более низкими ценами на газ".

В том числе в третьем квартале 2020 года группа "Нафтогаз" показала убыток в 5,5 млрд грн по сравнению с убытком 4,8 млрд грн в третьем квартале 2019 года, исключая прекращенную деятельность.

"Нафтогаз" указывает, что после отмены специальных обязательств (Public Service Obligations, PSO) с 1 августа 2020 года, украинские потребители могут свободно менять поставщика газа. При этом посредники, поставляющие газ, должны своевременно рассчитываться за него. Однако платежи за часть поставок, реализованных до 31 июля 2020 года на условиях PSO, остаются просроченными, что стало причиной начисления резервов сомнительных долгов в сумме 3,7 млрд грн за девять месяцев текущего года. Резерв сомнительных долгов, вероятно, снова будет иметь негативное влияние на прибыльность в следующем квартале", – отмечается в сообщении.

Также "Нафтогаз" сообщает, что движение денежных средств от операционной деятельности за третий квартал составило 0,5 млрд грн по сравнению с отрицательным операционным денежным потоком в сумме 12,6 млрд грн в третьем квартале 2019 года (исключая прекращенную деятельность).

За девять месяцев движение денежных средств от операционной деятельности составило 16,1 млрд грн, что почти равно соответствующему показателю за аналогичный период прошлого года (операционный денежный поток тогда составил 16,9 млрд грн).

Также "Нафтогазом" за девять месяцев добыто 10,7 млрд куб. м и реализовано 12 млрд. куб. м природного газа.

Капитальные затраты "Нафтогаза" за первые три квартала 2020 года составили 11,8 млрд грн, что ниже общего объема в 20 млрд грн, запланированного на 2020 год. Свободное движение денежных средств осталось стабильным на уровне 4,1 млрд грн.

"Чистый долг снизился с 42,6 млрд грн в конце 2019 года до 19,7 млрд грн в конце третьего квартала. Общая сумма денежных средств, перечисленных в государственный бюджет, составила 87 млрд грн", – сообщает "Нафтогаз".

Финансовые показатели "Нафтогаза"

Млрд грн, показатели за 2019 год указаны за исключением прекращенной деятельности Третий квартал 2020 Третий квартал 2019 9 месяцев 2020 9 месяцев 2019 Чистая прибыль от деяльности, что продолжается (5,5) (4,8) (17,0) 12,9 Скорректированный показатель EBITDA 0,5 (2,8) (1,2) 26,0 Движение денежных средств 0,5 (12,6) 16,1 16,9 Свободный денежный поток (2,9) (17,5) 4,1 (1,1) Капитальные инвестиции (4,0) (6,3) (11,8) (22,2)

Как сообщал БизнесЦензор, консолидированный чистый убыток Группы "Нафтогаз" за первое полугодие, окончившееся 30 июня 2020 года, составил 11,5 млрд грн.