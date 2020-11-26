Минфин заявил об успешном завершении переговоров с МВФ по параметрам госбюджета

Министерство финансов Украины успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год.

Это было одной из главных предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы Stand-by для Украины, определение даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша, сообщает пресс-служба Минфина.

Основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видение основных бюджетных показателей - рамки доходов, расходов и дефицита.

"В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко по итогам визита в Вашингтон отмечал, что МВФ направит миссию в Украину для рассмотрения очередного транша только после решения ряда вопросов, которые связаны с решением Конституционного Суда, принятием госбюджета на 2021 год и работой Национальногно банка.

Он не уточнил конкретных требований МВФ, допустив возможность принять миссию МВФ в Украине до конца этого года. Ранее Минфин и НБУ ожидали получить от МВФ минимум один транш на $700 млн до конца года, а Владимир Зеленский заявлял, что Украина все свои обязательства для этого уже выполнила.

Напомним, Украина в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на SDR3,6 млрд ($5 млрд) взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком.

В частности, до конца ноября 2020 года Украина планировала ввести требования для устранения пробелов в отношении надежных практик корпоративного управления в контексте рекомендаций Базельского Комитета 2015 по корпоративному управлению для банков.

Помимо этого, предусматривалось создание условий для предоставления НБУ правовых полномочий по калибровке требований по капиталу и ликвидности на основе профиля риска банка, а также усиление требований по лицензированию и требований к акционерам банков