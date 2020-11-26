ГБР провело обыски по делу незаконной рубки леса в Киевской области на 87 миллионов

Государственное бюро расследований провело обыски по месту жительства и работы чиновников ГП "Киевоблагролес" по делу незаконных рубок леса.

С 1 января 2017 года по 1 апреля 2019 года подозреваемы систематически незаконно осуществляли рубки под видом формирования и оздоровления лесов, сообщает пресс-служба ГБР.

ГБР расследует коррупцию должностных лиц ГП "Киевоблагролес" и 10 лесохозяйственных предприятий, входящих в его состав, которые провели незаконные вырубки.

"В результате которых незаконно заготовили в агролесничествах указанного госпредприятия 174 729,52 куб. м древесины и в дальнейшем реализовали субъектам хозяйствования, чем нанесли тяжкие последствия на сумму более 87 млн грн. При этом сплошные санитарные рубки проведены без выводов по оценке воздействия на окружающую среду, что повлекло тяжкие последствия для экологического состояния государства", - сообщает ГБР.

25 ноября ГБР провело обыски по местам работы и проживания фигурантов в Киеве и Киевской области.

В ходе обысков изъяты электронные носители, мобильные телефоны, финансово-хозяйственные документы и черновики информации, подтверждающей преступную деятельность фигурантов.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении фигурантам уголовного производства.