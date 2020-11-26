"Укрэнерго" нужно одолжить 11 миллиардов для расчетов с "зелеными", – Минэнерго (обновлено)

НЭК "Укрэнерго" необходимо привлечь под госгарантии 11,3 млрд грн для расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников и государственной генерацией, сообщил врио министра энергетики Юрий Бойко.

"Задолженность, которую необходимо погасить перед "зелеными", составляет 9 млрд грн, и по нашим оценкам, чтобы сохранить паритет, объем привлечения средств составит 11,3 млрд грн", – цитирует Бойко Интерфакс-Украина.

При этом, по его словам, необходимо "сбалансированно погашать задолженности", что означает их погашение как перед ВИЭ, так и перед госгенерацией, задействованной в ПСО.

Он отметил, что законопроект №4119, который предусматривает получение "Укрэнерго" госгарантий под кредиты для расчетов с "зелеными", ожидает подписания президентом и позволит привлечь необходимые кредитные средства.

"Мы сейчас находимся в графике, который является реалистичным с точки зрения привлечения кредитов", – сказал Бойко.

Глава Минэнерго также сообщил, что "Укрэнерго" и Министерство финансов рассматривают выпуск "зеленых" облигаций для погашения долгов по "зеленому тарифу" со следующего года, передает ExPro.

"Планируется выпуск" зеленых "облигаций, такая возможность рассматривается и собственно "Укрэнерго" и органом управления "Укрэнерго" – Министерством финансов. Но эта опция не рассматривается в текущем году. В текущем году стоит задача привлечения кредита или выпуска простых облигаций, для того чтобы это по времени успеть. В любом случае, цель – это оперативное привлечение кредитного ресурса для выполнения обязательств по Меморандуму и одновременном погашению долгов перед государственной генерацией", – отметил Бойко.

И.о. министра также сообщил, что размер задолженности, которую надо погасить перед производителями по зеленому тарифу в текущем году составляет около 9 млрд грн, а вместе с государственной генерацией ("Энергоатом" и "Укргидроэнерго") необходимо погасить 11,3 млрд грн.

Бойко подчеркнул, что основным ресурсом для погашения данного долга в текущем году, является возможность привлечения "Укрэнерго" кредитных средств от международных кредиторов под государственные гарантии.

В то же время по данным госпредприятия "Гарантированный покупатель", задолженность "Укрэнерго", которое обязано компенсировать нехватку средств для расчетов по "зеленым тарифам" и за электроэнергию для нужд населения, по состоянию на 20 ноября составляла 30,1 млрд грн.

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Как сообщалось, ранее Верховная Рада предоставила Кабмину право предоставлять государственные гарантии по кредитам для НЭК "Укрэнерго".

Напомним, "Укрэнерго" планировало привлечь у ЕБРР 128 млн евро (3,8 млрд грн), а у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) – 92 млн евро (2,8 млрд грн). В частности, средства ЕИБ были сэкономлены по результатам реализации проектов строительства ВЛ 750 кВ "РАЭС – Киевская" и ВЛ 750 кВ "ЗАЭС – Каховская".

"Укрэнерго", в частности, планировала взять кредитные средства у МФО, чтобы рассчитаться с долгами перед производителями электроэнергии из ВИЭ, а также снизить нагрузку на потребителей путем меньшего повышения тарифа компании на передачу электроэнергии.