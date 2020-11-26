На удешевление кредитов для аграриев направили 1 миллиард, – Минэкономики

По предварительным итогам реализации государственной программы "Финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов в 2020 году", аграриям компенсировано почти 1,05 млрд грн из 1,2 млрд грн запланированных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"В этом году благодаря программе удешевления кредитов в аграрную отрасль привлечено 24,8 млрд грн. За отчетный период программой воспользовались более 4,2 тыс. аграрных предприятий", – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

ТОП-5 лидеров среди областей, где больше всего компенсировано кредитов – Одесская (91,6 млн грн), Харьковская (71 млн грн), Тернопольская (68,9 млн грн), Винницкая (66,5 млн грн) и Черкасская (65,4 млн грн) области.

Из 36 уполномоченных банков, с которыми Минэкономики подписало Меморандум по вопросам реализации государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, 33 приняли участие в выполнении программы поддержки.