Энергоатом продал электроэнергию на конкурентных торгах, хотя основной объем снова купил трейдер Коломойского
Об этом говорится в бюллетене средневзвешенных цен на сайте "Украинской энергетической биржи" (УЭБ).
Покупателями стали 8 компаний. При этом, по информации участников рынка, наибольший объем опять купила компания "Юнайтед Энерджи", которая входит в условную группу Игоря Коломойского.
Отметим, что средневзвешенная цена электроэнергии на ценообразующем Рынке на сутки вперед (РСВ) в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) за последний месяц составляет 1540 грн/МВт-ч.
Таким образом, средневзвешенная цена продажи Энергоатома составила 78% от средневзвешенной месячной цены РСВ в ОЭС.
Кроме "Юнайтед Энерджи" Игоря Коломойского, среди покупателей были:
- Компания Газенергопостач Оксаны Наливайко и Валерия Прядко
- Солди Инфинити Вячеслава Новикова
- ЕРУ Трейдінг Ярослава Мудрого и Дейла Перри
- Львовэнерготехресурс (ЛЕТР) Ирины Гофер
- Укр Газ Ресурс Андрея Кучкова
- ОВИС Трейд Владимира Шумилкина
- Пивдень Энерго Збут Юлии Дюминой
"В этот раз все заявки с высокой ценой были удовлетворены – говорит собеседник БЦ на рынке электроэнергии – аукцион еще не идеальный, но гораздо лучше, чем было".
Напомним, в сентябре Энергоатом продал 1,46 млн МВт-ч электроэнергии в одни руки – Юнайтед Энерджи Коломойского по цене 1120 грн/МВт-ч.