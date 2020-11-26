Минэнерго хочет обязать частные компании продавать всю электроэнергию на бирже

Министерство энергетики инициирует введение в 2021 году торговли электроэнергией по двусторонним договорам исключительно на биржах, что позволит создать одинаковые условия для государственных и частных производителей.

Об этом на брифинге заявил и.о. министра энергетики Юрий Бойко, передает Интерфакс-Украина.

"В 2021 году рынок электроэнергии должен работать сбалансированно. Эта цель является достижимой. Для ее достижения предусматривается создание одинаковых условий для частного и государственного сектора и, соответственно, торговля на рынке двусторонних договоров исключительно на биржевых площадках", – сказал глава Минэнерго.

По его словам, "не принципиально на старте, будет это одна или несколько площадок".

"Главное, что это будет прозрачная торговля с понятной логикой ценообразования", – подчеркнул и.о. министра.

Бойко также отметил, что такой шаг поддерживается международными партнерами, рядом депутатов, "среди которых, пожалуй, полный состав профильного энергокомитета".

Напомним, крупнейшим частным производителем электроэнергии в стране явлется холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Как сообщалось, в сентябре Верховная Рада приняла закон, которым обязала производителей электроэнергии раскрывать Национальной комиссии госрегулирования рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) условия двухсторонних договоров по продаже электроэнергии, если они заключены между входящими в состав одного вертикально интегрированного холдинга компаниями.