Госдолг вырос за месяц на 23 миллиарда, – Минфин

По состоянию на 31 октября государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2 368,2 млрд грн, увеличившись за месяц в гривневом эквиваленте на 22,52 млрд грн.

В то же время в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг вырос за месяц на $380 млн – $83,27 млрд, сообщается на сайте Министерства финансов.

Минфин цточнил, что внешний государственный и гарантированный государством долг к концу октября составлял 1 450,27 млрд грн (61,24% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $51 млрд.

Внутренний государственный и гарантированный государством внутренний долг – 917,92 млрд грн (38,76%) или $32,28 млрд.

Непосредственно государственный долг составлял 2 086,89 млрд грн или $73,38 млрд, в том числе внешний госдолг – 1 193,16 млрд грн или $41,96 млрд, внутренний – 893,73 млрд грн или $31,43 млрд.

Гарантированный государством долг Украины составлял 281,3 млрд грн (11,88%) или $9,89 млрд. В том числе гарантированный государством внешний долг – 257,11 млрд грн или $9,04 млрд, внутренний – 24,19 млрд грн или $0,85 млрд.

Как сообщалось, по состоянию на 30 сентября государственный и гарантированный государством долг Украины составлял $82,89 млрд, сократившись за месяц на $2,31 млрд. В то же время в гривневом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг в сентябре из-за девальвации национальной валюты увеличился на 4,55 млрд грн и составил 2 345,61 млрд грн.