Dragon Capital продаст логистический комплекс в Броварах крупной фармкомпании

СП "Оптима-Фарм" Лтд." планирует приобрести дочернее предприятие "СК Омега-2 Логистик", которое подконтрольно инвесткомпании Dragon Capital и владеет логистическим комплексом в Броварах.

Согласно проекту повестки дня заседания Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на 26 ноября, ведомство может предоставить разрешение "Оптима-Фарм" Лтд." на приобретение более 50% в уставном капитале "СК Омега-2 Логистик", передает Интерфакс-Украина.

Ранее, в 2017 году, АМКУ разрешил дочерним компаниям Dragon Capital ("СК Омега-1 Логистик" и "СК Омега-2 Логистик") приобрести активы "Альфа-Банка" в виде зданий складского комплекса, принадлежащих логистическому оператору "УВК Украина". Речь, в частности, шла о складе по ул. Объездная дорога, 68 в Броварах.

ДП "СК Омега-2 Логистик" создано в 2017 году. Его собственником в Едином госреестре указана компания "Юэри Холдинг Лимитед", конечным бенефициаром – Томаш Фиала.

Согласно финансовым результатам компании за 2019 год, ее выручка составила 43,4 млн грн, чистая прибыль – 29,7 млн грн.

СП "Оптима-Фарм" Лтд." – один из ведущих дистрибьюторов лекарственных средств и товаров медицинского назначения в Украине. Входит в ТОП-100 крупнейших частных компаний Украины по версии Forbes в 2020 году и занимает второе место в рейтинге фармкомпаний, занимающихся оптовой торговлей.

Выручка компании в 2019 году составила 31,2 млрд грн, чистая прибыль – 256 млн грн.