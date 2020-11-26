Нацбанк впервые выпустил вертикальную сувенирную банкноту. ФОТО

Национальный банк Украины (НБУ) в четверг, 26 ноября, выпустил первую сувенирную неплатежную банкноту с вертикальным дизайном "Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины".

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, тираж банкноты составляет 50 тыс. штук, в том числе 40 тыс. шт. – в сувенирной упаковке.

"Сувенирная банкнота содержит большой спектр защитных элементов, в частности – оптически переменный элемент SPARK в виде земного шара (при изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются переходы от зеленого цвета до синего). Банкнота изготовлена ​​на бумаге с водяным знаком (изображение земного шара с материками)", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в толщу бумаги введена 1,5-миллиметровая защитная лента параллельно меньшей стороне банкноты, а также защитные волокна, которые приобретают флуоресцентное свечение под действием ультрафиолетовых лучей.

Банкнота размером 80 × 170 мм отпечатана с помощью офсетного, интаглио, трафаретного и высокого способов печати с использованием защищенных красок.

Над созданием дизайна сувенирной банкноты работали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Приобрести банкноту "Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины" можно будет в пунктах продажи НБУ и в банках-дистрибьюторах.