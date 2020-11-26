Долги за газ жителей Хмельницкой области превысили 390 миллионов

Просроченные долги за газ имеют более 307 тысяч жителей Хмельницкой области, тогда как в прошлом году в регионе насчитывалось 304 тыс. должников.

Как сообщает пресс-служба ООО "Хмельницкгаз Сбыт", таким образом вовремя не платят за газ более 74% клиентов компании.

При этом объем просроченных долгов населения за потребленное голубое топливо в 2020 году вырос до 393 млн грн, увеличившись только за последний месяц на 50 млн грн. Для сравнения, в прошлом году задолженность в этот же период составляла 385 млн грн.

В компании пояснили, что во время отопительного сезона украинцы ежегодно накапливают долги, а после завершения холодов постепенно погашают их. Однако сейчас уровень оплаты проседает слишком быстро.

Так, по данным Ассоциации поставщиков энергоресурсов, в Украине наблюдается катастрофическое падение уровня расчетов за потребленный газ бытовыми потребителями. Так, в сентябре 2020 года за газ рассчитались лишь 40% домохозяйств страны. Правда, упал и уровень оплаты других коммунальных услуг в целом. В частности, жители Хмельницкой области ухудшили расчеты за "коммуналку" более чем 11% по сравнению с прошлым годом.

В Ассоциации отмечают, что сложившаяся ситуация ставит под угрозу существование всей системы обеспечения газом населения Украины. Без поступления своевременных оплат от потребителей газовое хозяйство страны, которое и так находится не в лучшем состоянии, приходит в упадок, а опытные кадры, умеющие работать с ним, будут потеряны из-за невыплаты зарплат.

"Конечно, рост задолженности является прямым следствием пандемии Covid-19 и принятого в марте 2020 года закона о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной болезни. Ведь во время карантина ни одному жителю области не прекратили газоснабжение, а также не начислили пеню за несвоевременную оплату", – отметил директор ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий.

"Поэтому значительное количество граждан элементарно перестали платить за потребленный энергоресурс. Несмотря на законодательный запрет на отключение должников во время пандемии, такие действия недобросовестных потребителей все равно заведут в тупик. Ведь после завершения карантина нам придется взимать причитающиеся суммы принудительно, а это положит на плечи ответчиков дополнительные расходы на судебное разбирательство и вмешательства в случае необходимости Государственной исполнительной службы", – пояснил руководитель предприятия.

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В то же время в "Хмельницкгаз Сбыте" заверили, что всегда индивидуально рассматривают каждый случай и относятся с пониманием к сложным обстоятельств сегодняшнего дня, и предлагают потребителям, которые не могут рассчитаться за газ сразу, заключать договоры реструктуризации долгов. Однако необходимо помнить, что от своевременной уплаты за использованный энергоресурс, зависит надежность и бесперебойность газоснабжения всей области.

Напомним, ООО "Хмельницкгаз Сбыт" уже более пяти лет работает на региональном энергетическом рынке и всегда выполняет свои обязательства.