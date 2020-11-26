АМКУ разрешил оформить вертодром Януковича на маму экс-нардепа от Блока Порошенко

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение физлицу-резиденту США Любови Ефимовой, матери народного депутата Украины Максима Ефимова (в прошлом созыве входил во фракцию "Блок Петра Порошенко", в нынешнем – в группу "Доверие"), приобрести долю в размере 100% уставного капитала Fineroad Business LLP (Кингтон, Англия).

Как указывается в решении ведомства, Любовь Ефимова 1 февраля 2019 года приобрела 100% уставного капитала Fineroad Business LLP без получения разрешения органов АМКУ, в связи чем на нее наложен штраф в размере 170 тыс. грн, передает Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, Антимонопольный комитет предоставил соответствующее разрешение на осуществление концентрации.

При определении размера штрафа за совершение нарушения регулятором "учтено, что физическое лицо - гражданка США Ефимова Любовь Борисовна обратилась до начала рассмотрения дела о нарушении за получением разрешения на концентрацию".

Согласно решению, на момент совершения сделки компания Fineroad Business LLP была связана отношениями контроля с ООО "Амадеус Ко", которое владеет конгрессно-выставочным центром (КВЦ) "Парковый" по ул. Парковая дорога, 16а в Киеве. Объект представлен зданием общей площадью 22 тыс. кв. м с подземным паркингом, дизельной электростанцией и двумя вспомогательными зданиями.

По данным АМКУ, выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) субъектов хозяйствования, связанных с Ефимовой отношениями контроля, за 2019 составила 2,1 млрд грн.

Как сообщалось, в феврале 2019 года на то время народный депутат Максим Ефимов ("Блок Петра Порошенко") признал причастность к покупке фирмы "Амадеус КО", владеющей конгрессно-выставочным центром "Парковый" в Киеве, который известен, как "вертолетная площадка Януковича".

В начале февраля 2019 года компанию "Амадеус КО" официально оформили на маму депутата.

Отметим, что в тот же день Голосеевский районный суд Киева по просьбе адвоката "Амадеус КО" снял арест с земельных участков и зданий КВЦ "Парковый", наложенный в рамках уголовного производствв от 1 ноября 2016 года.

Согласно данным судебного реестра, указанное производство было открыто Прокуратурой города Киева по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины в отношении должностных лиц Киевсовета и КГГА времен президентства Виктора Януковича.

В рамках расследования было установлено, что строительство КВЦ "Парковый" и вертолетной площадки на склонах Днепра было незаконным, велось без необходимых документов и привело к ухудшению экологической ситуации "путем разрушения ценных земель историко-культурного назначения памятника истории и ландшафта местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долин р. Днепр". Для будущей компенсации нанесенного вреда и были арестованы участки и сооружения комплекса.

Ранее владел Fineroad Business LLP Яшар Ходжаев. Это фамилию можно встретить в деле о банке Александра Януковича. По версии следствия он был одним из звеньев преступной схемы для легализации украденных денег Януковичем. Сейчас КВЦ "Парковый" использует для проведения мероприятий партия "Слуга народа" и президент Владимир Зеленский.