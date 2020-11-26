Всемирный банк выделит Украине $100 миллионов на закупку вакцин, – Минздрав

Всемирный банк совместно с Министерством здравоохранения Украины готовит проект по закупке вакцин COVID-19, а также оборудования для медучреждений на сумму около $100 млн.

Об этом на брифинге сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова, передает Интерфакс-Украина.

"Минздрав совместно со Всемирным банком запускает проект стоимостью около $100 млн. Мы отрабатываем все документы. В первую очередь эти средства будут направлены на закупку вакцин от COVID-19, а также диагностического и лабораторного оборудования для медучреждений", – сообщила заместитель министра.

Шаталова отметила, что на средства ВБ уже реализован проект контакт-центра Минздрава по COVID-19, а также завершается реализация проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" стоимостью около $215 млн.

"В целом Всемирный банк совместно с Минздравом реализовал полноценно реконструкцию 102 амбулаторий семейной практики, из них 91 уже ввели в эксплуатацию", - подытожила замминистра.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина просит у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) разрешить использовать часть средств по кредитной программы для развития муниципальной инфраструктуры на закупку вакцин от COVID-19.

Напомним, ранее президенту Владимиру Зеленскому представили разработку украинского кандидата в вакцины против коронавирусной болезни COVID-19, после чего президент пообещал оказать поддержку разработке этой вакцины за счет государства.

По словам министра Максима Степанова, на первом этапе на эти нужды государство может направить 100-150 млн грн.