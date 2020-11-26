Меркель призвала запретить работу всех европейских горнолыжных курортов на праздники

Власти Германии намерены добиваться соглашения с другими странами ЕС о том, чтобы запретить работу горнолыжных курортов до 10 января 2021 года для сдерживания распространения COVID-19.

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила, выступая в Бундестаге, передает Deutsche Welle.

"Мы постараемся организовать голосование в ЕС относительно того, могли бы мы закрыть все лыжные курорты. К сожалению, когда слышишь заявления от Австрии, не похоже, что нам удастся легко достичь успеха, но мы попробуем снова", – заявила она.

Также Меркель призвала сограждан к солидарности, учитывая эпидемию COVID-19 в стране.

"Мы можем это сделать, мы не бессильны", – заявила она.

В то же время канцлер предупредила, что "впереди у нас несомненно снова тяжелые месяцы".

Меркель вновь назвала пандемию COVID-19 крупнейшим после Второй мировой войны вызовом для Германии, Европейского Союза и всего мира. По ее словам, перспектива появления вакцинации дает надежду, как и то, что мы больше знаем о коронавирусе и его поведении.

В то же время канцлер отметила, что вакцина не решит эту проблему немедленно, однако ее появление является "светом в конце тоннеля".

Меркель добавила, что если к Рождеству вакцина станет доступной в Германии, то ее предложат медицинским работникам и тем, кто работает в сфере ухода за больными и престарелыми.

Напомним, что правительство Австрии выступает против закрытия горнолыжных курортов и потребует компенсаций, если такое решение будет принято. По данным канцелярии австрийского министра финансов Гернот Блюмеля, "лыжный локдаун" будет стоить стране примерно 2,4 миллиарда евро потерянных доходов за трехнедельный период рождественских и новогодних праздников.