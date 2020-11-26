Минцифры объявило конкурс на разработку цифровой платформы для регионов

Министерство цифровой трансформации Украины и EGAP (программа "Электронное управление для подотчетности власти и участия общественности") объявляют конкурс на разработку платформы "Дия.Цифрова Громада", которая объединит цифровые проекты всех регионов.

Об этом говорится в сообщении Минцифры в Facebook.

Как сообщается, дедлайн для подачи предложений – 3 декабря 2020 года.

Минцифры отмечает, что создание такой платформы позволит всем регионам начать свою цифровую трансформацию, а гражданам – узнать о возможностях для старта диджитал развития.

Кроме того, по данным министерства, "Дия.Цифрова Громада" даст возможность открыто наблюдать за текущим состоянием цифровизации регионов; подскажет рабочие инструменты для реализации онлайн-проектов; предоставит возможность поделиться успешными практиками внедрения и станет лентой новостей, событий и историй успеха.