Зеленский внес в Раду законопроект о поддержке бизнеса во время карантина (обновлено)

Законопроект о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19, зарегистрирован в Верховной Раде 26 ноября.

Об этом гроворится на сайте ВР.

Как сообщается, инициатором соответствующего законопроекта №4429 является президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно законопроекту, единоразовую помощь объемом 8 тыс. грн смогут получить наемные сотрудники со средней зарплатой за третий квартал 2020 года до 30 тыс. грн в месяц, а также физлица-предприниматели (ФЛП), зарегистрированные не мене трех месяцев назад.

Соответствующая инициатива содержится в президентском законопроекте о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия карантина (4429).

Согласно документу, для получения такой помощи наемный сотрудник не должен работать по совместительству.

ФЛП для получения помощи на дату вступления в силу закона необходимо, в частности, уплатить в 2020 году ЕСВ за себя не менее чем за три месяца. При этом они не должны быть одновременно наемным сотрудником либо ФЛП, виды экономической деятельности которых не будут внесены в перечень, определенный Кабинетом министров.

Законопроект предлагает обязать граждан вернуть выплаченную им сумму в двойном размере за подачу неверной информации.

Помимо этого, президент предложил отсрочить до 29 декабря 2021 года погашение налогового долга до 6,8 тыс. грн для физлиц, в том числе самозанятых. В документе также содержится инициатива о списании пени и штрафов в случае самостоятельной оплаты налогоплательщиком по основному платежу на протяжении шести месяцев после вступления закона в силу. Законопроект также предлагает поднять порог объема налогового долга для применения мер по его взысканию до 3,06 тыс. грн и освободить налогоплательщиков единого налога от его уплаты за декабрь-2020 и январь-май 2021 года.

Согласно пояснительной записке, списание долга может коснуться 4 млн налогоплательщиков на сумму 1,3 млрд грн, а отсрочка уплаты налогов оценивается в 310 млн грн почти для 80 тыс. ФЛП. При этом списанию пени и штрафов не подлежат, в частности, начисления крупным налогоплательщикам, лицам, на которые распространяются судебные процедуры по банкротству, лицам с налоговым долгом по таможенным платежам и должникам по уплате санкций за нарушения в сфере ВЭД.

Как сообщил Зеленский 24 ноября, в ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина, в частности о единоразовой материальной помощи.

"Если вы ФЛП и вынуждены закрыть, например, свое кафе, или вы наемный работник и вас увольняют из-за того, что кафе закрывается, то вы сможете получить помощь в размере 8 тыс. грн", - сказал Зеленский в своем влоге 24 ноября, добавив, что получить помощь по этой программе сможет более 1 млн граждан Украины, а ее общий объем составит почти 10 млрд грн.

Президент отметил, что второе направление - это материальная помощь хозяйствующим субъектам ради сохранения рабочих мест.

"Если вы владелец кафе и вы не закрылись, но из-за карантина сократили время работы, никого не уволили, но некоторых работников отправили в вынужденный отпуск, тогда для выплат таким работникам вы сможете получить помощь. Это будет сумма, пропорциональная времени так называемого "простоя", в размере до 8 тыс. грн на одного работника", - рассказал он.

Зеленский отметил, что третьим направлением будет компенсация затрат за оплату единого социального взноса. Это около 1,5 млрд грн почти для 120 тыс. юридических лиц. Президент пояснил, что если из-за усиления карантина деятельность того или иного предпринимателя запрещается, он получает компенсацию за оплату ЕСВ за своих наемных работников. Например, небольшое кафе, где работают пять человек, получает компенсацию около 8-10 тыс. грн.

Зеленский также объявил о погашении налогового долга почти для 4 млн граждан, у которых он составляет до 3,06 тыс. грн.

Пятым направлением помощи будут налоговые каникулы. "При усилении ограничительных мер 200 тыс. ФЛП первой группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.

Президент также сообщил о возобновлении программ, которые успешно работали весной: это материальная помощь ФЛП, у которых есть дети до 10 лет, компенсация по частичной безработице, кредитные каникулы для бизнеса в рамках программы "5-7-9", по которой малый и средний бизнес уже получили около 13 млрд грн.

Зеленский надеется на поддержку Верховной Радой всех этих предложенных шагов.