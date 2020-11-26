НАБУ просит Венедиктову разрешить арест скандального судьи Вовка (обновлено)

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК).

Как сообщает пресс-служба НАБУ, судьи, подозреваемые по делу о захвате власти, грубо уклоняются от выполнения своих процессуальных обязанностей.

"К таким действиям следствие вынуждено прибегнуть ввиду отсутствия других законных путей для доставки подозреваемых в суд и обеспечения их надлежащего процессуального поведения", – сказано в сообщении.

НАБУ отмечает, что в сентябре следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве по этим фактам до 17 января 2021 года.

"В соответствующем решении, в частности, подтверждено приобретение судьями статуса подозреваемых, иначе вопрос о продлении срока досудебного расследования в отношении них не рассматривался бы. Решение суда вступило в законную силу и обжалованию не подлежит", – сказано в сообщении.

Ранее прокуроры в суд ходатайство об избрании подозреваемым по делу меры пресечения в виде залога.

Однако подозреваемые также без каких-либо уважительных причин игнорируют вызовы в суд, констатируют НАБУ. В частности, глава ОАСК Павел Вовк не явился в заседания, назначенные на 22, 29 октября, 5, 2 и 23 ноября этого года.

"В это же время детективы более 20 раз прибывали в ОАСК и по месту регистрации председателя суда для вручения соответствующих повесток по поручению следователя судьи. Однако председатель ОАСК ни разу по месту работы и регистрации не находился, о своем настоящем местонахождении орган досудебного расследования и следственного судьи не сообщил. 3 ноября его уже второй раз объявлен в розыск", – отмечается в сообщении.

НАБУ сообщает, что аналогичным образом себя ведут и двое других судей ОАСК. При этом подозреваемые инициировали уголовное и дисциплинарное преследование следственного судьи ВАКС, который в сентябре этого года продлил срок предварительного расследования в производстве относительно их неправомерных действий.

В свою очередь глава ОАСК Павел Вовк отрицает то, что он и другие судьи этого суда являются подозреваемыми по этому делу.

Он на своей странице в Facebook также потребовал выполнения решения Печерского райсуда Киева, который по иску другого судьи ОАСК обязал генпрокурора забрать расследование этого дела у НАБУ и передать его другому органу, а также пригрозил Венедиктовой в случае подписания ходатайств об его аресте "доказать Высшему совету правосудия, всю некомпетентность и предвзятость НАБУ и самого Генерального прокурора".

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Как сообщалось, ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) несколько раз откладывал судебные заседания по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку из-за неявки подозреваемого и его адвокатов.

Перед этим, 1 октября, судья Печерского райсуда города Киева Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора исключить из реестра досудебных расследований информацию о сообщении о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку из-за якобы ненадлежащего его вручения.

Кроме того, адвокат председателя ОАСК пытался обжаловать это же решение в свою пользу в Киевском апелляционном суде. Однако апелляционный суд производство по жалобе закрыл, поскольку апелляция была подана на решение, которое не подлежит обжалованию.

Ранее в августе Печерский райсуд Киева также удовлетворил жалобу другого подозреваемого по этому делу – заместителя председателя ОАСК Евгения Аблова. Тем решением суд обязал генпрокурора забрать у НАБУ дело пленок ОАСК и передать другому органу. Сейчас указанное решение оспаривается в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, а также еще 4 лицам.

"Как выяснило следствие, указанные лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе", – уточнили в НАБУ.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.

НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле, включая записи разговоров судей о принятии незаконных решений.