ФГИ обеспечил погашение долга по зарплате перед сотрудниками "Электротяжмаша"

Сотрудникам харьковского "Электротяжмаша" выплатили задолженность по заработной плате за август, сентябрь и часть октября.

Как сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества (ФГИ), , в управлении которого находится предприятие, до 30 ноября долги перед работниками предприятия будут выплачены полностью.

"Выплата долгов по заработной плате – первый шаг в реализации программы финансового оздоровления завода, разработанной менеджментом "Электротяжмаша" и Фондом госимущества при поддержке Кабмина и депутатского корпуса", – сказано в сообщении.

ФГИ также сообщает, что помимо выплат зарплат, "Электротяжмашу" удалось привлечь оборотные средства в размере 200 млн грн, отсутствие которых было причиной кризисного состояния предприятия в последние месяцы, а также реструктуризировать кредит "Укрэксимбанка" и привлечь новые инструменты финансирования.

Кроме того, дирекция "Электротяжмаша" утвердила план отгрузок продукции в ноябре-декабре 2020 года с основными покупателями и достигла договоренностей о загрузке производственных мощностей заказами на 2021 год. Это обеспечит работу "Электротяжмаша" в штатном режиме в следующем году.

Напомним, "Электротяжмаш" входит в перечень объектов большой приватизации.

Специализацией "Электротяжмаша" является разработка и производство турбо- и гидрогенераторов, крупных электрических машин постоянного тока для различных отраслей экономики.