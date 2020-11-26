СБУ обнаружила схему закупки компьютеров для школ по завышенным ценам

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала коррупционную схему завладения бюджетными деньгами, выделенными на закупку учебного оборудования для детей по программе "Новая украинская школа".

По предварительным данным следствия, к сделке причастны группа должностных лиц районных органов власти Ивано-Франковской области, а также представители более 10 коммерческих структур, в том числе из столичного региона, сообщает пресс-центр СБУ.

"Фигуранты наладили механизм получения "откатов" на приобретении компьютерной техники и интерактивного оборудования для школ по искусственно завышенным ценам. Для реализации схемы злоумышленники фальсифицировали тендерные процедуры для создания так называемых "проходных" условий для аффилированных фирм. При этом других участников торгов, которые предлагали лучшую продукцию по более низкой цене, фигуранты устраняли от конкурса под надуманными предлогами", – сказано в сообщении.

Следствием также установлено, что заказчики товаров, вопреки действующему законодательству, не согласовывали проекты закупок компьютерного оборудования с Министерством цифровой трансформации.

По данным СБУ, по заключенным договорам на приобретение продукции на счета коммерческих структур, задействованным в сделке, было перечислено более 70 миллионов гривен.

При этом сотрудники спецслужбы задокументировали факты закупки оптовых партий компьютерного оборудования по цене вдвое выше розничной стоимости этих моделей у известных поставщиков и официальных производителей.

"Для увеличения суммы "отката" фигуранты закупали низкокачественную технику, которая может нанести вред здоровью детей. Так, вопреки приказам Минобразования, вместо предусмотренных для первоклассников мониторов соответствующего качества, чиновники закупали дешевые модели, которые негативно влияют на детское зрение", – отмечается в сообщении.

В рамках расследования уголовного производства, начатого по ст. 191 Уголовного кодекса Украины, СБУ провела ряд обысков в отдельных районных органах власти Ивано-Франковской области и по адресам аффилированных коммерческих структур в Киеве. В ходе обысков обнаружено компьютерное оборудование, мобильные телефоны, деньги и документальные материалы, подтверждающие противоправные действия.

По результатам расследования СБУ планирует уведомить Министерство образования и науки для принятия соответствующих мер по нейтрализации коррупционных схем при закупке оборудования для дошкольных и общеобразовательных учебных заведений.