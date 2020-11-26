Кабмин одобрил проект изменений в закон о НАБУ

Кабинет министров предложил установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Соответствующий проект закона был одобрен на внеочередном заседании правительства 26 ноября, передает Интерфакс-Украина.

"Предлагается установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора Национального бюро при наличии полномочий, четко прописанных в законе", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль перед утверждением законопроекта.

По словам главы правительства, в законопроекте также предусмотрено, что действующий директор НАБУ продолжает выполнение своих обязанностей до момента назначения нового руководителя.

Как сообщалось, 28 августа Большая палата КСУ признала не соответствующим Конституции указ президента от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). При этом суд предоставил время для внесения изменений в законодательство с учетом этого решения КСУ до 17 декабря 2020 года.

При этом КСУ отмечал, что его решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате осуществления обязанностей главы НАБУ с 2015 года.

Соответствующее конституционное представление внес 51 народный депутат, их уполномоченным представителем указан близкий к Игорю Коломойскому депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

В свою очередь в НАБУ заявили, что Артем Сытник продолжит исполнять свои обязанности, поскольку такое основание для его увольнения, как отмена Конституционным Судом указа о его назначении, не предусмотрено законом о НАБУ.