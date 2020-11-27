Цены на золото стабильны в конце недели

Цена на золото в пятницу утром продолжает тенденцию четверга, колеблясь в узком диапазоне чуть выше 1800 долларов за унцию, в то время как инвесторы оценивают новости вокруг вакцин от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,04%, или на 0,8 доллара, до 1806,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,84%, до 23,17 доллара за унцию, сообщает Прайм.

В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, разрабатываемой британской фармкомпанией AstraZeneca, средняя эффективность которой составила 70,4%.

Эффективность прививки при этом оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины. Кроме того, эксперты отмечают, что исследования проводились на недостаточном количестве пациентов.

С другой стороны, оптимизм среди инвесторов в "рисковые" активы, в противовес золоту, сохраняется, поскольку в процессе финальных испытаний находятся уже несколько вакцин, помимо британской. "Я не думаю, что сомнения в эффективности вакцины меняют сложившееся мнение на рынке о том, что вакцина появится раньше, чем ожидалось", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика IG Markets Кайла Родды.

Неопределённость среди инвесторов поддерживает и общая ситуация с коронавирусом в мире. Так, согласно данным университета Джонса Хопкинса, количество случаев заражения превысило 60 миллионов, за все время было зафиксировано почти 1,5 миллиона летальных исходов пациентов, у которых был обнаружен этот вирус.