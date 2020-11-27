Госэкоинспекция подтвердила разлив нефти в Черноморске

Во время чрезвычайной ситуации в Черном море в порту "Черноморск" произошел разлив нефтепродуктов, вероятно с судна "Аметист", заявил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции.

При этом, Администрация морских портов Украины (АМПУ), которая знала об этом инцинденте, не сообщил ГЭИ о нем.

"О разлив нефти с судна "Аметист" Госэкоинспекция узнала из СМИ, хотя должна была быть проинформирована АМПУ согласно действующему порядку взаимодействия между нашими структурами", - сказал Малеваный.

Он отметил, что узнав о факте загрязнения акватории Черного моря, в Госэкоинспекции дали запросы в ГП "АМПУ", Черноморской Филиалы ГП "АМПУ", капитану морского порта "Черноморск" и в порядке взаимодействия Государственной пограничной службе Украины. АМПУ сообщил, что никаких нарушений не выявлено.

"Поэтому было принято решение, в рамках взаимодействия с пограничниками, подойти к причалу с моря. В результате чего наши сотрудники зафиксировали загрязняющие пятна на поверхности воды нефтепродуктами и заметили следы сорбента, который используется для сбора с водной поверхности нефтепродуктов. То есть, в АМПУ знали о этот случай и просто хотели скрыть результаты катастрофы", - отметил Малеваный.

Инспекторы собрали пробы воды в загрязненной части акватории для лабораторного анализа. По итогам проверки будет подсчитан ущерб и установлено, кто является владельцем судна.

По факту попытки сокрытия происшествия и халатности сотрудников филиала АМПУ Госэкоинспекция обратилась в Одесскую областную прокуратуру и территориальное управление Государственного бюро расследований в Николаеве. Также о факте загрязнения моря Госэконспекция сообщила в полицию.

Ранее в СМИ появилась информация о том, неиспользуемый буксир морской поисково-спасательной службы "Аметист", пришвартованный в Черноморске, потерпел аварию. В процессе откачки воды из трюмов произошла утечка нефтепродуктов. В администрации порта факт утечки отрицали.