"Нафтогаз" подал на согласование соглашения о разработке четырех месторождений

Группа "Нафтогаз" (АО "Укргаздобыча") передала на окончательное согласование специальной Межведомственной комиссии проекты соглашений на разделе продукции по четырем нефтегазовыми участками - Балаклейский, Ивановской, Бузивське и Берестянская.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Компания подтверждает готовность в течение первых 5 лет инвестировать в их разработку 3,6 млрд грн", - сообщает "Нафтогаз".

"Нафтогаз" получил право на заключение СРП по итогам открытых конкурсов в июне 2019 года. С тех пор, в течение почти 1,5 года продолжалось согласование текстов договоров.

"Теперь дело за формальными согласованию сделок и, согласно законодательным требованиям, это надо сделать максимум в начале января", - отметил Александр Романюк, директор дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча".

"Нафтогаз" обязуется в первые 5 лет провести 3D сейсмическую разведку на площади 1,55 тыс. кв км и пробурить 12 разведочных скважин.

В том числе, Нафтогаз возьмет на себя весь объем обязательств по освоению Балаклейского и Ивановского участков, которые ранее планировал разделить с иностранным партнером. Канадская компания Vermilion Energy, совместно с которой "Нафтогаз" выиграл конкурсы на эти площади, решила не участвовать в проектах учитывая существенное снижение цен на газ и нефть по сравнению с 2019-м годом, пандемию коронавируса и глобальный экономический спад.