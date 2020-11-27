Через неделю будет понятно, нужно ли вводить полный локдаун, – Офис президента

Первые результаты карантина выходного дня, введенного 13 ноября для уменьшения количества больных COVID-19, будут заметны через неделю, заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Тогда станет ясно, нужно ли применять полный локдаун, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 27 ноября выявлено 16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Кабинет министров не исключает ужесточения карантинных ограничений на новогодние праздники и готовится к такому варианту, однако решение об этом еще не принято.

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский анонсировал пять новых программ поддержки населения и бизнеса на случай ужесточения карантинных ограничений, включая выплату по 8 тыс. грн людям, которые временно останутся без работы, а также налоговые льготы для физлиц-предпринимателей. Предложения президента еще должен утвердить парламент.

Как сообщалось, ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отмечал, что решение о "новогоднем локдауне" обсуждаетя, но пока не принято.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшее несколько недель "карантин выходного дня" не покажет результатов, то правительство начнет готовится к более жестким карантинным ограничениям.

Напомним, своим постановлением от 11 ноября Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".

По выходным запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могут работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжит работать.