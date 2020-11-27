Морадминистрация продлила навигацию по Днепру до конца года

Государственная служба морского и речного транспорта (Морадминистрация) Украины продлила навигацию на реке Днепр до конца 2020 года.

Киевский, Каневский, Днепродзержинский, Запорожский и Каховский шлюзы будут работать до 31 декабря 2020 года, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, по данным Министерства инфраструктуры Украины, в настоящее время проходит капремонт шлюзов. Финансирование данных проектов удалось обеспечить за счет евросредств в размере 232,2 млн грн, которые были получены в начале августа 2020 года.