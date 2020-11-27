Второе повышение минимальной зарплаты в 2021 году отложили на декабрь, – Минфин

Запланированное на 1 июля 2021 года повышение минимальной заработной платы до 6,5 тысячи гривен переносится на 1 декабря, заявил министр финансов Сергей Марченко.

"1 июля планировалось 6500 гривен, сейчас будет 1 декабря. Это объясняется тем, что такие шоковые вливания в экономику влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами и решили, что нам нужно отложить это повышение", - цитирует Марченко УНИАН.

Напомним, первоначально в проект госбюджета на 2021 год было заложено повышение минимальной заработной платы до 6 тыс. грн с 1 января 2021 года и до 6,5 тыс. грн – с 1 июля 2021 года.

Как сообщалось, накануне Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил доработанный ко второму чтению проект закона "О государственном бюджете на 2021 год".