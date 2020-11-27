Канадская Vermilion отказалась от совместного проекта с "Нафтогазом"

Канадская нефтегазодобывающая компаниея Vermilion Energy приняла решение отказаться от участия в совместных с группой "Нафтогаз" проектах по освоению Балаклийской и Ивановских нефтегазоносных участков.

Как сообщает пресс-служба "Укргаздобычи", Vermilion Energy приняла такое решение из-за падения цен на газ и нефть, пандемии коронавируса и глобального экономического спада.

В сообщении подчеркивается, что группа "Нафтогаз" готова взять на себя весь объем обязательств по освоению указанных участков, которые ранее планировал разделить с иностранным партнером.

В связи с этим, "Укргаздобыча" передала на окончательное согласование специальной Межведомственной комиссии проекты соглашений на разделе продукции (СРП) по четырем нефтегазовым участкам – Балаклейскому, Ивановскмуй, Бузивскому и Берестянскому.

"В соответствии с соглашениями, "Нафтогаз" обязуется в первые 5 лет провести 3D сейсмическую разведку на площади 1,55 тыс. кв. км и пробурить 12 разведочных скважин. Общий объем инвестиций должен составить 3,6 млрд грн", – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что Кабинет министров может заключить соглашения с НАК и без участия Vermilion Energy в соответствии с ч. 2 ст. 12 закона "О соглашениях о разделе продукции", в котором указывается, что "в случае отказа одного из инвесторов от заключения соглашения оно по согласованию сторон может быть заключено с другими его участниками после внесения соответствующих изменений в текст соглашения".

Как сообщалось, 1 июля 2019 года Межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения СРП определила победителей по 9 выставленным на конкурс материковым углеводородным участкам. Однако соглашения с ними до сих пор не утверждены.

В том числе "Укргаздобыча" вместе с Vermilion были признаны победителями по Балаклейскому и Ивановскому участкам, "Укргаздобыча" – по Берестянскому и Бузовскому, частное "Укрнефтебурение" – по Русановскому, американская Aspect Energy – по Варвинскому, ДТЭК – по Зинковскому, "Гео Альянс" – по Софиевскому и "Захиднадрасервис" – по Угновскому.

Кроме того, в мае 2020 года правительство утвердило ЕР Ukraine B.V. (Нидерланды, ("дочка" чешской EPH Group) победителем конкурсов по Груневскому и Ахтырскому углеводородным участкам, а York Energy (UK) Holdings Limited (Великобритания, "дочка" американской Alpha Energy) – по Ичнянскому участку.