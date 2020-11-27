СБУ обнаружила незаконный канал поставок угля с оккупированного Донбасса

Служба безопасности Украины блокировала канал незаконных поставок угля с оккупированного Донбасса в Украину и страны ЕС.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организатор поставок оказывал содействие террористической организации "ДНР".

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовал противоправный механизм владелец донецких обогатительных фабрик группы компаний "Энергоимпекс". По договоренности с главарями "ДНР", его структуры "помогали" боевикам с сортировкой и обогащением угля, добытым на "национализированных" шахтах", – сказано в сообщении.

По данным следствия, организаторы схемы оформляли поддельные документы о происхождении угольной продукции. Затем ее через территорию РФ "официально" поставляли и реализовывали в Украине и некоторых странах Европейского Союза.

"Большая часть полученных средств шла в псевдобюджет "республики" и на материальную поддержку незаконных вооруженных формирований", – отмечается в сообщении.

При этом для организации схемы в Киеве была зарегистрирована так называемая "зеркальная" коммерческая структура с украинской юрисдикцией.

"В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели в Киеве ряд следственных действий в офисе и по месту жительства фигурантов дела. Изъята документация, печати субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, доказывающих осуществление сделки. Решается вопрос о уведомление о подозрении организатору украинского "офиса" и другим фигурантам по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины", – сообщает пресс-центр СБУ.

Как писал БизнесЦензор, группа компаний "Энергоимпекс" принадлежит донецкому бизнесмену Андрею Орлову. Он – бывший партнер Рината Ахметова по угольному бизнесу.

В 2013 году, после конфликта с "Семьей" Виктора Януковича из-за контроля над обогатительными фабриками, Орлов был вынужден уехать из страны.

По данным СМИ, структуры Орлова в 2016 году купили у System Capital Management Рината Ахметова 99,98% акций ЗАО "Центральная обогатительная фабрика "Колосниковская" в оккупированной части Донецкой области.