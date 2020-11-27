Верховный суд подтвердил законность вывода с рынка "Астра Банка" Лагуна

Верховный суд своим решением от 17 ноября подтвердил законность решения Национального банка Украины (НБУ) об отнесении "Астра Банка" к категории проблемных и неплатежеспособных.

Таким образом, Верховный суд в полном объеме удовлетворил кассационную жалобу Национального банка на решения судов нижестоящих инстанций, передает пресс-служба регулятора.

"Верховный Суд, отменив судебные решения предыдущих инстанций и отказав в удовлетворении иска бывшего владельца банка, поставил точку в длительной судебной тяжбе, которая началась еще в 2015 году", – сказано в сообщении.

Читайте также: Банкир Лагун перед банкротством "Омега банка" вывел на свою фирму 1,3 млрд грн. ВИДЕО

Как сообщалось, Шестой апелляционный админсуд в сентябре 2019 года оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева от 26 апреля, которым был удовлетворен иск компании Kalouma Holding Limited и отменено постановление НБУ №186 от 19 марта 2015 года об отнесении "Астра Банка" к неплатежеспособным.

По данным НБУ, Kalouma Holding Limited была владельцем 100% акций "Астра Банка", который входил в группу "Дельта Банка" Николая Лагуна.

В официальном заявлении о признании "Астра Банка" неплатежеспособным НБУ отмечал, что этот банк был отнесен к категории проблемных "в связи с проведением рисковой деятельности, наличием угрозы интересам вкладчиков и других кредиторов". В частности, "Астра Банк" разместил значительные объемы средств на корсчета в "Дельта Банке", у которого были проблемы с ликвидностью (2 марта 2015 года его признали неплатежеспособным).

16 июля 2015 года Фонд гарантирования продал "Астра Банк" компании Agro Holding (Ukraine) Limited – дочерней структуре инвестфонда NCH Capital (США), который финансирует украинских сельхозпроизводителей. Сейчас "Астра Банк" работает на рынке под брендом "Агропросперис Банк".