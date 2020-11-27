Экспорт зерновых нового урожая превысил 21 миллион тонн, – Минэкономики

Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 27 ноября экспортировала 21,08 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,7 млн тонн меньше, чем на эту же дату прошлого МГ.