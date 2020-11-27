Судно для достройки "Северного потока-2" возвращается из Германии в Россию

Российский трубоукладчик "Академик Черский" после стоянки продолжительностью ровно в месяц в германском порту Мукран, где находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2", возвращается в Калининград.

Согласно данным систем позиционирования морских судов, его прибытие в Калининград ожидается в субботу в середине дня, передает Интерфакс.

Как сообщалось, накануне норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL), прекратила участие в проекте "Северный поток-2" из-за угрозы санкций со стороны США.

Как пояснила DNV GL, ее работа по проекту "Северный поток 2" заключалась в рассмотрении документации и проверке строительных работ на предмет соответствия стандартам. Эта деятельность включала мониторинг тестирования и подготовки оборудования, используемого на судах во время прокладки газопровода. Компания также должна была выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения строительства.

Читайте также: США усилили давление на европейских строителей "Северного потока - 2"

Напомним, в середине октября в интервью журналу "Газпром" заместительница председателя правления "Газпрома", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова сообщала: "Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него".

Еще в августе глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о возможности завершения строительства газопровода "Северный поток-2" в ближайшем будущем.

В начале года президент России Владимир Путин выразил надежду, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено до конца текущего года или в первом квартале 2021 года.